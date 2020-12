PSG geeft als steunbetuiging gesigneerd shirt aan geviseerde assistent-trainer Basaksehir

Uit handen van voorzitter Nasser Al-Khelaifi van Paris Saint-Germain heeft Pierre Webo, de assistent-trainer van de Turkse voetbalclub Basaksehir, een gesigneerd shirt van de Franse kampioen gekregen.

Op het shirt, met daarop het rugnummer 9 en de naam van Webo, staan de handtekeningen van alle spelers van PSG. Die wilden zo hun steun betuigen aan de oud-international van Kameroen die dinsdagavond langs de lijn in Parijs op een racistische manier werd bejegend door de vierde official uit Roemenië. Het leidde ertoe dat de wedstrijd in de Champions League werd gestaakt.

Foto: AFP

In het tumult langs de lijn kreeg Webo de rode kaart maar hij mocht een dag later later weer gewoon op de bank zitten toen het duel werd uitgespeeld met de Nederlander Danny Makkelie als nieuwe scheidsrechter. PSG won in het Parc des Princes met 5-1 dankzij doelpunten van de vedettes Neymar (drie) en Kylian Mbappé (twee). De wedstrijd stond vooral in het teken van de strijd tegen racisme. Tijdens de warming-up droegen alle spelers een shirtje met daarop de tekst ‘No to racism’. Voor de aftrap knielden alle voetballers en Makkelie in de middencirkel. (belga)