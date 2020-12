Nieuwe terugbetaling CM veroorzaakt lange wachttijden bij orthodontist

De Christelijke Mutualiteit (CM) geeft vanaf 1 januari een hogere tegemoetkoming voor orthodontische behandelingen. Daardoor stellen patiënten hun behandeling uit naar 2021. “De wachttijden worden daardoor alleen maar langer”, zegt professor Bart Vande Vannet van de Belgische beroepsvereniging van Nederlandstalige orthodontisten donderdag in ‘De inspecteur’ op Radio 2.

De CM geeft vanaf Nieuwjaar een tegemoetkoming van 60 procent op de kostprijs voor een orthodontische behandeling voor kinderen en jongeren. De maximale tussenkomst is begrensd op 1.050 euro. Voor leden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, bedraagt de terugbetaling zelfs 75 procent van de kostprijs.

Voor patiënten die hun behandeling opstarten in november of december 2020 is er geen overgangsmaatregel. “We begrijpen dat dit voor sommige mensen oneerlijk lijkt”, zegt Steven Hermans van de CM. “Maar als je een nieuwe maatregel invoert, heb je altijd een startdatum nodig. En voor sommige mensen valt die helaas te laat.”

Voor de Belgische beroepsvereniging van Nederlandstalige orthodontisten kwam de aankondiging als een verrassing. “Maar we voelen het aan als een erkenning van onze tarieven nu er eindelijk een betere terugbetaling komt”, zegt voorzitter Vande Vannet.

Maar door de hogere tegemoetkoming vanaf 1 januari 2021 stellen heel wat mensen hun behandeling uit. “In een enquête heeft 66 procent van de orthodontisten aangegeven dat zij de vraag krijgen van patiënten om de behandeling later op te starten.”

Dat veroorzaakt langere wachttijden voor nieuwe patiënten. “De gemiddelde wachttijd is Vlaanderen is nu ongeveer 10 maanden. Normaal is dat ongeveer drie tot zes maanden.” Die langere wachttijden zijn deels ook te wijten aan Covid-19.