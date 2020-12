Waals IT-bedrijf Odoo wil 1.000 mensen aanwerven in 2021

Het Waalse softwarebedrijf Odoo wil volgend jaar 1.000 extra werknemers aantrekken, onder wie 500 in België. Dat is nodig om de “explosieve” vraag naar zijn toepassingen te kunnen volgen.

Odoo biedt onder meer programma’s aan die thuiswerken vergemakkelijken. Onder impuls van de coronapandemie - waardoor veel bedrijven al dan niet verplicht hun toevlucht zochten tot telewerk - steeg de vraag naar die toepassingen dit jaar fors.

In juli nam Odoo wereldwijd zijn 1.000ste werknemer aan. Zowat de helft daarvan is in ons land aan de slag. Het bedrijf heeft kantoren in zeven landen.