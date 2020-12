Twintiger slachtoffer van homejacking op klaarlichte dag: “Hij stond gekneveld in zijn deuropening”

Leuven - In de Andreas Vesaliusstraat in Leuven is woensdagnamiddag een 29-jarige man aangetroffen die gekneveld in zijn deuropening stond. Hij was even voordien het slachtoffer geworden van een homejacking.

Het incident vond plaats op klaarlichte dag. "Rond half vier kreeg de politie een melding van een voorbijganger. Er stond een man gekneveld in de deuropening van zijn woning”, zegt woordvoerder Sarah Callewaert van het Leuvense parket.

De politie ging onmiddellijk ter plaatse en trof de man inderdaad aan. “Volgens het slachtoffer hadden twee mannen aangebeld met de melding dat ze aan de elektriciteitsmeters kwamen controleren. Het slachtoffer liet de twee binnen. Eens binnen werd hij overmeesterd, en bedreigd met zowel een handvuurwapen als een mes. Hij werd gekneveld met tape”, aldus Callewaert.

Lichtgewond

Het slachtoffer raakte lichtgewond door de tape, maar is vooral zwaar onder de indruk van wat er gebeurd is.

De daders gingen ervandoor met geld en luxegoederen. Het labo van de politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek en er werd ook al een buurtonderzoek uitgevoerd. Over de identiteit van de daders is voorlopig niets bekend. “Het slachtoffer was zwaar onder de indruk van de feiten, dus kon voorlopig enkel een beknopt relaas van de feiten geven. Hij zal later nog grondiger verhoord worden, waarna we een beter zicht hopen te hebben op de identiteit van de daders”, aldus Callewaert.