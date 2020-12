Grootschalige politieacties in Berlijn en Hamburg gericht tegen twee ‘familieclans’

Honderden politieagenten zijn donderdag in actie gekomen tegen de georganiseerde misdaad in Berlijn en Hamburg. “Meer dan 500 politieagenten voeren momenteel 27 huiszoekingsbevelen en drie arrestatiebevelen uit in Berlijn en Hamburg”, zei de politie van Berlijn op Twitter.

De politie begon donderdagochtend om 6 uur met de invallen gericht tegen twee ‘familieclans’. Volgens Duitse media zijn de Arabische familie Abu-Chaker en de Turkse familie Surer het doelwit. Die worden volgens de krant Der Tagesspiegel verdacht van illegale vastgoedtransacties. De relatie met motorbendes zou ook worden onderzocht.

In Berlijn doorzochten agenten locaties in de wijken Charlottenburg, Mitte en Spandau. De invallen hebben donderdagochtend volgens het Berlijnse ministerie van Transport geleid tot verkeersopstoppingen in de hele stad.

Vooral in Berlijn zijn de afgelopen maanden verschillende grote operaties uitgevoerd gericht tegen familieclans. In november deden 1.600 politieagenten grote invallen gericht tegen de Remmo-familieclan vanwege een juwelenroof in Dresden vorig jaar.