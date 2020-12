Een laatste wanhopige poging om het virus te verslaan: Duitsland gaat vanaf Kerstmis op slot

Duitsland dreigt de strijd tegen Covid-19 te verliezen en gaat vanaf Kerstmis op slot. De kerstvakantie wordt vervroegd én verlengd en de regering verdeelt 400 miljoen degelijke FFP2-mondmaskers in een wanhopige poging om het coronavirus in te dijken. Maar hier en daar is er gek genoeg toch een kleine versoepeling, om het voor de Duitsers zo belangrijke kerstfeest toch met de familie te kunnen vieren.