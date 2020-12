Belgen doen het uitstekend op WK quizzen: twee landgenoten in top 10

De Belgen hebben het uitstekend gedaan op het WK quizzen van afgelopen weekend. Twee Belgen haalden de top 10, zo blijkt uit de definitieve resultaten. Een man uit Singapore kroonde zich tot onverwachte winnaar.

LEES OOK. Ella Leyers verpulverde het record in ‘De slimste mens’, maar behoort ze tot de top in het Vlaamse quizland? Wij gingen op zoek naar het DNA van de allesweter (+)

Door de coronacrisis werd het WK dit jaar niet simultaan op verschillende locaties in de deelnemende landen gespeeld, maar werd er gespeeld via videoplatform Zoom. De deelnemers kregen twee uur de tijd om 240 vragen, verspreid over acht categorieën, op te lossen. Hun slechtste categorie (op 30) telde niet mee. De eindscore is dus op 210.

Met een knappe vierde plaats werd Ronny Swiggers opnieuw beste Belg. Hij haalde 154 op 210, ofwel bijna 73,5 procent. Een zeer knappe score, want de meeste deelnemers waren het erover eens dat het WK dit jaar moeilijker uitviel dan anders. Ook Tom Trogh haalde de top 10: zijn 150 punten (71,5%) waren goed voor een zesde plaats. Met hun score houden ze Olav Bjortomt en Pat Gibson, twee “quizprofessionals” die allebei al meerdere wereldtitels haalden, achter zich.

QUIZ. Zou jij kunnen meedraaien aan de Vlaamse quiztop? Test je kennis hier

De Belgen presteerden over de hele lijn uitstekend. In de top 30 vinden we ook nog Lander Frederickx (17e), Dries Van de Sande (27e), David Beck (29e) en Derk De Graaf (30e) terug.

De overwinning ging voor het eerst naar Ravikant Avva, een Indiër die al jaren met zijn vrouw en twee kinderen in Singapore woont, zo meldt de International Quizzing Association (IQA). De man studeerde aan de Amerikaanse universiteit van Columbia en werkt voor een multinational gespecialiseerd in medische technologie. “Hij quizt al 25 jaar”, zo staat de lezen op de IQA-website. “Zijn favoriete onderwerpen zijn sport, “alles oud”, kunst en strips. Nog opmerkelijk: met de Amerikaanse Victoria Groce stond er voor het eerst een vrouw op het podium.

Het volgende WK quizzen vindt - normaal gezien - plaats op 5 juni 2021.