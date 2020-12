Harde Brexit steeds dichterbij en die vechtscheiding gaan we voelen in onze portefeuille

Zelfs na een candlelight dinner en elkaar heel diep in de ogen te hebben gekeken, zijn Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en Brits premier Boris Johnson er niet in geslaagd om een akkoord over de Brexit één millimeter dichterbij te brengen. Een harde Brexit of een ‘no deal’ lijkt nu echt wel realiteit te worden. Zondag is de ultieme deadline. Maar wat gaat er straks voor ons veranderen wanneer Britten en Europeanen in een vechtscheiding uit elkaar gaan?