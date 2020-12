Roemeense vierde ref riskeert schorsing van tien wedstrijden na incident in PSG - Basaksehir

De Roemeen Sebastian Coltescu riskeert een schorsing van tien speeldagen. Hij was de vierde ref die dinsdag in het middelpunt van een storm kwam nadat hij de assistent-coach van Basaksehir had aangewezen als ‘negru’, Roemeens voor zwarte. Beide teams verlieten het veld, de wedstrijd werd woensdagavond met een andere scheidsrechter herspeeld.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe zou Coltescu een schorsing van tien speeldagen boven het hoofd hangen. Scheidsrechters worden immers berecht door dezelfde disciplinaire commissie die ook de spelers beoordeeld. Artikel veertien van het disciplinair reglement van de UEFA is formeel: “Ieder persoon die de waardigheid van een ander persoon of een groep aanvalt om om het even welke reden, in bijzonderheid huidskleur, etnische afkomst, geslacht, geloof of seksuele geaardheid, riskeert een schorsing van minstens tien wedstrijden of een te bepalen duur, of eender welke andere geschikte sanctie.”

UEFA heeft alvast een onderzoek bevolen en richt zich hierbij niet enkel op de rol van de vierde scheidsrechter maar ook die van de hoofdarbiter en of hij al dan niet de ernst van de situatie correct heeft ingeschat en of hij de juiste maatregelen heeft getroffen.

Ook de UEFA zelf ligt onder vuur. Vooral het aanvankelijk voorstel om de vierde ref naar het busje van de VAR te verbannen en de wedstrijd gewoon verder te zetten, heeft bij velen kwaad bloed gezet. Het is pas na overleg met de hoogste instanties en nadat UEFA-voorzitter Ceferin op de hoogte werd gebracht, dat men tot het besluit kwam de wedstrijd ’s anderendaags verder te zetten. Sjeik Nasser El-Khelaïfi, voorzitter van PSG en lid van het uitvoerend comité van de UEFA, heeft er dinsdagavond dan ook alles aan gedaan om tot een oplossing zonder al te veel gezichtsverlies te komen.