Brusselse regering wil dolfinaria verbieden

Brussel - De Brusselse regering heeft donderdag een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren op haar grondgebied wil verbieden. Dolfijnen, maar ook orka’s, zeehonden en zeeleeuwen kunnen niet als attractie dienen in een dolfinarium of waterpark. De tekst wordt in januari aan het Brussels parlement voorgelegd, kondigt minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt aan.

De minister stelt vast dat de burgers steeds meer om het welzijn van dieren bekommerd zijn en ongerust zijn over het lot van dolfijnen, orka’s, bruinvissen, maar ook zeeleeuwen of zeehonden die in dolfinaria en andere parken gehouden worden. Tegelijkertijd waarschuwt de wetenschappelijke wereld voor de gevangenschap van deze zeedieren.

“Door het houden van walvisachtigen en andere zeeroofdieren te verbieden, wil ik de vestiging van een waterpark op het Brusselse grondgebied onmogelijk maken en een krachtige boodschap richten tot de gewesten en landen die dat nog wel toelaten. De negatieve gevolgen van de gevangenschap van deze dieren voor hun fysieke en mentale gezondheid zijn reeds lang gekend. Tal van landen hebben al een heel beschermende wetgeving voor zeedieren aangenomen door hun gevangenschap in themaparken te verbieden”, verantwoordt de minister het verbod.