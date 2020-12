Zuivelbedrijf FrieslandCampina wil zijn vestiging in Genk sluiten: 211 jobs bedreigd

Genk - FrieslandCampina wil zijn vestiging in Genk sluiten, waardoor 211 jobs bedreigd zijn. Het personeel is over de plannen ingelicht, zo meldt het Nederlandse zuivelbedrijf.

In de Genkse Yoko Cheese-fabriek wordt kaas verpakt. FrieslandCampina wil zijn kaasverpakkingsactiviteiten echter concentreren in Nederlandse vestigingen in Wolvega en Leerdam.

“In lijn met onze strategie zijn we continue op zoek naar manieren om onze positie verder te verbeteren met betrekking tot waardecreatie en kostenoptimalisatie”, zegt topman Hans Meeuwis. “Dit doen we uiteraard na zorgvuldige afweging van alle belangen en met oog voor betrokken medewerkers. Ik besef dat het voornemen om afscheid te nemen van onze vestiging in Genk hard aankomt. Vanuit de onderneming zullen we in het geval van sluiting onze medewerkers ondersteunen bij het zoeken naar ander werk.”

Het is de intentie om de vestiging in Genk eind 2021 te sluiten. Met deze bekendmaking is het formele informatie- en consultatieproces gestart.