Snelweg in Lummen drie nachten afgesloten richting Klaverblad

Lummen - Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst volgende week een nieuwe portiek met een groot verlicht verkeersbord op drie armen van het knooppunt Klaverblad in Lummen. De snelweg wordt er tijdens drie nachten enkele uren afgesloten in de richting van het Klaverblad. Het verkeer moet dan een plaatselijke omleiding tot aan een volgende oprit volgen.

De nieuwe inwendig verlichte verkeersborden geven de rijrichtingen en rijstroken aan in de aanloop naar het Klaverblad. De plaatsing van de nieuwe portieken vindt ’s nachts plaats op 14 december over de E313 komend van Antwerpen, op 15 december over de E313 komend van Hasselt en op 16 december over de E314 komend van Leuven. De nieuwe portiek over de E314 komende vanuit Genk werd al geïnstalleerd in het najaar van 2019.

Voor de veiligheid van de weggebruikers en de arbeiders wordt de autosnelweg in de richting van het Klaverblad dan tijdelijk afgesloten tussen 23 en 5 uur. Vanaf 21 uur wordt er plaatselijk al één rijstrook ingenomen op de snelweg, ter hoogte van de werfzone.

Het verkeer op de snelweg wordt aan de laatste afrit voor het Klaverblad van de snelweg geleid, en volgt vervolgens een lokale omleiding via de gewestwegen tot een eerstvolgende oprit. Het verkeer moet zo op 14 december van de E313 af aan afrit 26 Beringen, op 15 december van de E313 af aan afrit 26bis Zolder-Lummen industrie en op 16 december van de E314 af aan afrit 26 Lummen-centrum.