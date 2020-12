Geen ‘Nieuwjaarke Zoete’: nieuwjaars- en driekoningenzingen verboden in provincie Antwerpen

Antwerpen - In de provincie Antwerpen zal het tijdens de komende feestdagen verboden zijn om van deur tot deur te gaan zingen voor Nieuwjaar of Driekoningen. Geen ‘Nieuwjaarke Zoete’ dus, zo werd beslist tijdens een overleg tussen gouverneur Cathy Berx en de burgemeesters in haar provincie. Ook andere deur-aan-deurtradities zoals attenties achterlaten voor kinderen of elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen zal niet mogen.

“Het zou toch bijzonder cynisch zijn dat we door elkaar bijvoorbeeld een goede gezondheid te wensen, bijdragen aan de verspreiding van het virus”, maakt Berx duidelijk. “Deur-aan-deurtradities zijn nu echt geen goed idee.”

Voor het overige blijven de coronaregels in de provincie Antwerpen voorlopig behouden. “Ik heb er wel nog eens op gehamerd dat de politie die regels ook effectief handhaaft, inclusief het vuurwerkverbod”, zegt Berx. “Elke politiezone organiseert zich natuurlijk zoals ze dat zelf inschat, daar kom ik niet tussenbeide. Verder is het vooral de verantwoordelijkheid van eenieder om zich aan de regels te houden, zodat we zo snel mogelijk van deze ellende verlost zijn. Ieder van ons moet in de spiegel kijken en zich afvragen of hij de regels goed naleeft. Dat gaat over sociaal contact beperken, maar bijvoorbeeld ook over thuiswerk.”

Berx wil ook nog verder in overleg met het Nationaal Crisiscentrum over het toezicht op mensen die terugkeren uit een rode zone en in quarantaine moeten.