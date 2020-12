Instagram Direct en Facebook Messenger liggen wereldwijd plat

Zowel Instagram Direct als Facebook Messenger ligt wereldwijd plat, meldt Business Insider. Eerder op de dag hadden al tal van gebruikers via Twitter laten weten dat ze problemen ondervonden om zaken te posten.

Niet in staat zijn om te verbinden met de servers, nieuwe berichten die niet doorkomen of geplaatst kunnen worden. Gebruikers van overal ter wereld melden donderdag problemen met Instagram Direct en Facebook Messenger, twee chatdiensten uit de Facebookstal.

De problemen, althans de eerste meldingen ervan, zouden volgens Business Insider begonnen zijn in Europa en Japan, maar al gauw volgden ook meldingen uit de rest van de wereld. Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend. Facebook heeft nog geen officiële mededeling over de problemen gedaan.