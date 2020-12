Prins Abdullah (Beerschot) geïnteresseerd in Franse tweedeklasser

De Saudische prins Abdullah Bin Mossaad, die voor 50% eigenaar is van Beerschot, lijkt zijn imperium aan voetbalclubs alsmaar verder uit te breiden: hij zou interesse hebben in de Franse tweedeklasser Châteauroux.

Naast de helft van de aandelen bij Beerschot heeft prins Abdullah ook Sheffield United (Engeland), Al Hilal United (Verenigde Arabische Emiraten) en Kerala United (India) volledig in handen via het overkoepelende orgaan United World. Eind deze maand zou daar volgens de Franse krant La Nouvelle Republique een vijfde club aan toegevoegd kunnen worden. Op 23 december zal er op de Algemene Vergadering van de Franse tweedeklasser La Berrichonne de Châteauroux namelijk gesproken worden over de eventuele overname van de club door prins Abdullah. Châteauroux speelde ooit één seizoen in de Ligue 1 en staat momenteel 18de in de Ligue 2. De club kende een erg woelig jaar op financieel vlak. (kofr)