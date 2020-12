Britse honden alleen nog per vliegtuig naar Zwitserland door Brexit

Zwitserland beperkt vanaf begin volgend jaar de inreis van honden, katten en andere huisdieren uit Groot-Brittannië vanwege het feit dat het land dan echt uit de Europese Unie is gestapt. De Zwitserse overheid maakte donderdag bekend dat de Britse huisdieren enkel nog per vliegtuig en via de luchthavens van Basel, Genève en Zürich het land mogen binnenkomen.

Dat gaat ook gelden voor mensen die uit het Verenigd Koninkrijk terugkeren naar Zwitserland. Met de hond in de auto op bijvoorbeeld wintersportvakantie in Zwitserland kan dan niet meer.

Britten mogen ook volstrekt geen vlees- of kaasproducten meer mee naar Zwitserland nemen. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie, maar door talrijke verdragen in veel opzichten nauw verweven met de EU. Het is ook een Schengenland. Zwitserland gaat Groot-Brittannië vanaf 1 januari behandelen als een land van buiten de Schengenzone en de EU.

Voor de Britten kan er afhankelijk van de uiteindelijke overeenkomsten met de EU veel veranderen over drie weken. Tot 1 januari is er niets veranderd sinds het koninkrijk begin dit jaar uit de unie stapte. In de overgangsfase bleven alle EU-regels van kracht. Dat verandert dus Britten moeten langer nadenken voor ze op reis gaan.

Zo zullen ze mogelijk hun huisdieren moeten laten inenten en met de auto ook een groene verzekeringskaart bij zich moeten hebben in de EU. Britten moeten zich ook realiseren dat hun paspoort zeker zes maanden geldig moet zijn en ze mogelijk niet langer dan drie maanden na elkaar in de EU mogen blijven.

De vele regeltjes die plots voor de bewoners van ‘Brexitannië’ relevant worden, zijn niet enkel tegenvallers. De Britse openbare omroep BBC wees er geruststellend op dat er bij terugkeer uit een EU-land in de duty-free shops na 31 december nog altijd 18 liter wijn en 42 liter bier belastingvrij kan worden ingevoerd.