Colruyt krijgt vergunningen voor zeeboerderij

Nieuwpoort - Colruyt Group kan van start gaan met de zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort. De groep heeft daarvoor onlangs de nodige vergunningen verworven. In de zeeboerderij wil Colruyt in de eerste fase Belgische mosselen kweken. Later wil het ook oesters en zeewier kweken. De groep verwacht ten vroegste in het najaar van 2022 een eerste beperkte mosseloogst. In oktober liet de stad Nieuwpoort nog weten dat ze naar de Raad van State zou trekken tegen de zeeboerderij.

Colruyt heeft de gebruiks- en milieuvergunning voor de projectzone C gekregen in de Noordzee. Zone C, beter gekend als de Westdiepzone, ligt op vijf kilometer voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde.

Colruyt Group vroeg in april 2020 de nodige vergunningen aan om er in een eerste fase Belgische mosselen en later ook oesters en zeewier te kweken. Met de vergunningen op zak zoekt de groep nu naar partners voor de installatie en het onderhoud van de mossellijnen, de kweek en oogst van de mosselen, en de verwerking en verpakking ervan.

Foto: Colruyt Group

Momenteel wordt het ontwerp van de installatie gefinaliseerd. In de eerste helft van 2021 moet het ontwerp klaar zijn en wil Colruyt met potentiële partners rond de tafel zitten. In de tweede helft van 2021 wil de groep de eerste mossellijnen installeren.

In de eerste fase zal een kwart van de oppervlakte van de zone C worden benut. Daar komen een 50-tal mossellijnen die zo’n 250 ton mosselen zullen opleveren. Dat moet in het najaar van 2022 een eerste, beperkte mosseloogst opleveren. De groep mikt op 2023 om een eerste volwaardig mosselseizoen mee te pikken en zo voor het eerst Belgische mosselen aan te bieden in al haar winkels.

Colruyt heeft met de zeeboerderij een uniek project te pakken, zo zegt de groep. “Op een dergelijke schaal mosselen, oesters en zeewier kweken in de Noordzee is nog niet eerder gedaan. We weten ook dat dit niet evident zal zijn gezien de ruwe condities en de stroming in de Belgische Noordzee. Daarom gaan we stap voor stap te werk”, vertelt Stefan Goethaert, directeur kwaliteit en productie bij Colruyt Group.

De groep benadrukt ook dat ze blijft inzetten op constructief overleg met alle betrokkenen zoals lokale besturen, havens, de visserij en de pleziervaart.