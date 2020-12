Operatie ‘proper imago’ niet geslaagd: nieuwe storm van kritiek dwingt Pornhub tot fundamentele veranderingen

Pornhub,’s werelds populairste pornosite, is al lang een vrijhaven waar wraakporno, beelden van kindermisbruik en verkrachtingsvideo’s ongestoord bekeken kunnen worden, maar een schokkend artikel in The New York Times heeft het deksel van de beerput gegooid. De site kondigt nu aan het roer volledig om te gooien: enkel gebruikers wiens identiteit en leeftijd gecontroleerd werd, zullen nog video’s kunnen opladen naar de site.