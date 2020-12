Politie valt opnieuw binnen bij Nantes: het reilen en zeilen van Mogi Bayat binnen Franse club wordt onderzocht

In Nantes heeft de politie afgelopen dinsdag een inval gedaan in de gebouwen van de lokale voetbalclub FC Nantes. De inval kaderde in het onderzoek naar het reilen en zeilen van Mogi Bayat binnen de Franse club. Bayat is ook één van de spilfiguren in Operatie Propere Handen, het gerechtelijk onderzoek naar frauduleuze praktijken in het Belgische voetbal.

Het Belgische gerecht was niet op de hoogte van de huiszoeking. Er is bij de start van het Belgische onderzoek naar Bayat wel informatie uitgewisseld met het Franse gerecht aangezien Bayat zoveel zaken doet in Frankrijk.

De interventie van afgelopen dinsdag kadert in een vooronderzoek geopend door het parket van Nantes in het kader van de ‘oneigenlijke uitoefening van het beroep van makelaar en valsheid in geschrifte’. De bal ging aan het rollen door een onderzoek uit 2017 en draait rond vermoedens van financiële fraude door Waldemar Kita, de voorzitter van Nantes.

Volgens de lokale krant Ouest-France zou deze keer Mogi Bayat in het vizier van de onderzoekers terecht zijn gekomen. De krant benadrukt de rol van Bayat binnen de Franse club. Haast geen enkele transfer van de voorbije jaren werd niet door Bayat afgehandeld: Kayembe, Mbodj, Limbombe, El Ghanassy, Coulibaly, Emond... Bayat zou ook zijn aangezocht om een opvolger te zoeken voor Christian Gourcuff, de afgelopen weekend ontslagen trainer van Nantes. Dat zou Rene Weiler worden, de Zwitser die in 2017 kampioen werd met Anderlecht.

De intrede van Bayat in de Franse club wordt gesitueerd in 2016 en de transfer van Guillaume Gillet naar de Franse club. Sindsdien doen beide partijen onophoudelijk zaken met elkaar. Bayat wordt dan ook beschouwd als de officieuze sportief directeur van de club. “Ik ben simpelweg een professional”, verdedigde Bayat zich vorig jaar bij de Franse radiozender RMC. “Het is niet mijn ambitie om sportief directeur te worden. Ik wil gewoon spelersmanager blijven. Ik hou van mijn job. Vandaag ben ik niet meer dan een tussenpersoon, met een Belgisch diploma.”

De invloed van Bayat bij Nantes is de jongste tijd alleen maar gegroeid, zowel bij inkomende als uitgaande transfers. Of om moeilijke situaties op te lossen. Intussen verdedigt hij al de belangen van meerdere spelers binnen de club, bijvoorbeeld die van goudhaantje Imran Louza.

Niet de eerste keer

Zoals geweten is Bayat een centrale figuur in Operatie Propere Handen, een Belgisch onderzoek naar frauduleuze transferpraktijken waarvoor Bayat 48 dagen werd vastgehouden. “Ook Nelson Mandela heeft in de gevangenis gezeten”, reageerde Bayat toen men hem in het radio-interview met RMC een vraag over stelde.

De naam van Bayat circuleert ook in de transfer van de verongelukte Argentijn Emiliano Sala van Nantes naar Cardiff. Ook al beweert men bij Nantes dat de transfer honderd procent legaal is verlopen, dan denkt de advocaat van Cardiff daar anders over. Volgens onderzoekers zou er met de transfer heel wat geld zijn witgewassen, onder meer door middel van constructies via Panamese banken, iets wat door de advocaten van de club ten stelligste wordt ontkend. Voorlopig blijft het bij beschuldigingen en is er nog niets hardgemaakt. Maar het onderzoek van dinsdag zou daar verandering in kunnen brengen.