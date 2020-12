Amper 145 aanvragen voor premie thuisbatterij voor zelf opgewekte energie

De Vlaamse premie voor het plaatsen van een thuisbatterij voor zelfopgewekte energie kent weinig succes. Sinds de lancering op 1 augustus 2019 zijn er amper 145 aanvragen ingediend. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy heeft opgevraagd. Hij verwacht wel dat de rendabiliteit en de populariteit van thuisbatterijen zullen toenemen.

Wie investeert in een thuisbatterij voor zelfopgewekte energie kan sinds 1 augustus 2019 een Vlaamse premie aanvragen. Het premiebedrag is afhankelijk van de capaciteit van de batterij en bedraagt maximum 3.200 euro.

Maar de premie kent voorlopig weinig succes. Zo waren er in 2019 maar 29 aanvragen. Dit jaar (cijfers tot 24 november) steeg dat aantal tot 116. Het gemiddelde premiebedrag bedraagt 2210,46 euro.

“De premie kent een beperkt succes”, zegt CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy, die de cijfers heeft opgevraagd. Maar volgens hem is dat “niet onlogisch”.

“Het systeem van batterijopslag in combinatie met de terugdraaiende teller is immers weinig rendabel. Dat verandert door de afschaffing van het systeem vanaf 1 januari. Daarenboven staat de technologie steeds verder waardoor de rendabiliteit van het systeem toeneemt. De populariteit zal bijgevolg sterk stijgen”, aldus Van Rompuy.

Bij alle aanvragen ging het om zelfopgewekte energie door middel van zonnepanelen. “Vanaf 1 januari 2021 maakt de terugdraaiende teller plaats voor een éénmalige installatiepremie van maximum 1.500 euro. Deze premie kan gecombineerd worden met die voor de installatie van een thuisbatterij”, legt Van Rompuy uit.

LEES OOK. De oude regeling voor zonnepanelen loopt bijna af: wat betekent dat voor oude en nieuwe eigenaars en hoe haal je er de meeste winst uit? (+)

Het premiesysteem voor thuisbatterijen is verlengd tot eind 2021. Volgens Van Rompuy verwacht de regering een stijging in het aantal aanvragen. Daarom wordt ook 1 miljoen euro voorzien voor komend jaar. “Het is goed dat we op die manier blijven investeren in technologie en duurzame energie voor particulieren blijven stimuleren,” besluit Van Rompuy.