Nederlandse D66 start onderzoek naar seksuele intimidatie in eigen partij

De Nederlandse politieke partij D66 start een onderzoek naar seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag van een prominent lid van hun eigen partij. Dat doet de partij nadat een vrouw anoniem een man ervan beschuldigde in een bericht op een platform.

“Hij wilde meer op relationeel en seksueel vlak. Ik niet. Vervolgens kon ik het vergeten met mijn ambities binnen de partij.” Dat schrijft de vrouw anoniem op een schrijversplatform. Ze zegt ook dat ze niet het enige slachtoffer werd. “Ik wil gerechtigheid voor alle vrouwen die hun verhaal niet durven of kunnen doen.”

Partijlid Sigrid Kaag zegt geschrokken te zijn van het bericht, terwijl ze volgens de schrijfster wel op de hoogte was van wat er is gebeurd. Of dat klopt, is nog onduidelijk. Kaag start wel een extern en onafhankelijk onderzoek.