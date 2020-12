Hartverwarmend: koppel dat per ongeluk honderden brieven voor Kerstman krijgt, beantwoordt ze al tien jaar

Ze waren in 2010 pas verhuisd naar hun appartement in New York, toen plots een brief gericht aan de Kerstman in de bus viel. Intussen beantwoorden Jim Glaub (40) en Dylan Parker (39) nu al tien jaar lang de kaartjes voor de Kerstman, die vooral hartverscheurende boodschappen bevatten van kinderen in moeilijke omstandigheden.

De vorige eigenaars hadden hen gewaarschuwd tijdens de verhuizing: “Elk jaar komen er enkele brieven gericht aan de Kerstman, het is maar dat je het weet”. En inderdaad: in 2010 kwam er eerst één brief, maar in december werden er plots vierhonderd geleverd. Zo veel dat de postbode ze niet meer in de brievenbus kreeg, vertelt het koppel aan BBC Radio 4.

Het was een mysterie waarom ze in hun bus belandden. Een mogelijke theorie is dat de auteur van het gedicht The night before Christmas in de buurt woonde. Om te ontdekken waar de post vandaan kwam, openden ze enkele enveloppen en lazen ze hartverscheurende brieven, waaronder één van een jongen die geen geschikt bed had om in te slapen.

Daarop beslist het koppel om de brieven te beantwoorden, en dat toen ze intussen al tien jaar lang. Jim en Dylan schatten dat ze intussen zo’n tweeduizend brieven hebben beantwoord.