Politie wil met drones zelfs afhaalbestellingen volgen op oudjaar: is dat niet overdreven? En wel wettelijk?

In Limburg en in West-Vlaanderen zijn politiekorpsen van plan om met drones te controleren of iedereen zich tijdens de eindejaarsfeesten aan de coronamaatregelen houdt en niet met heel de familie afspreekt. Zelfs het volgen van grote afhaalbestellingen wordt overwogen. Privacy-experts schuwen de kritiek niet. “Er ontstaat een gluurmaatschappij die elk draagvlak onderuithaalt.”