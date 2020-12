Ferre (8) uit Zwevegem werd in 2018 dood aangetroffen in een woonkamer die bezaaid lag met afval en flessen ether. Giftig spul, maar zijn mama, Ann Vandekerckhove (46), was eraan verslaafd. De ether werd bij Ferre in al zijn organen teruggevonden. Opzettelijk toegediend door zijn moeder, meent het gerecht. Maar de vrouw zelf, een verpleegster, ontkent en beweert dat het een ongeluk was.