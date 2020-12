Internetbedrijven krijgen in Europa 1 uur om terroristische propaganda te verwijderen

Sociale mediabedrijven zullen in de Europese Unie nog 1 uur de tijd hebben om berichten die aanzetten tot terreur van hun platforms te verwijderen. Dat staat in nieuwe Europese wetgeving die de verspreiding van terroristische propaganda moet vermijden en waarover donderdag een politiek akkoord gesloten is.

Het is de Europese Commissie die het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad wereldkundig heeft gemaakt. De Commissie had haar voorstel al in 2018 gelanceerd en deed er alles aan om de onderhandelingen zo snel mogelijk te doen landen. Dat is nu dus gelukt.

De verordening, die dus meteen in heel de EU zal gelden en niet in nationale wetgeving moet worden omgezet, zal sociale media als Twitter en Facebook tot actie dwingen. Berichten die aanzetten tot terreur zullen zo snel mogelijk verwijderd moeten worden, sowieso binnen het uur na publicatie. In die tijdspanne raken zulke berichten namelijk het makkelijkst verspreid en kunnen ze het meeste schade berokkenen. Elke Europese lidstaat zal een sociale mediabedrijf ook kunnen verplichten berichten te verwijderen, onafhankelijk van waar in de EU dat bedrijf gevestigd is. De nationale autoriteiten en Europol zullen ter zake nauwer gaan samenwerken.

Het opzet van de verordening is de verspreiding van extremistische ideologieën tegengaan. Zo moeten nieuwe aanslagen worden voorkomen en kan radicalisering tegengegaan worden.

“Met het akkoord van vandaag zal het internet veiliger worden”, zegt bevoegd Europees commissaris Margaritis Schinas. “Terroristische propaganda die online blijft staan, berokkent veel schade. Hij kan aanzetten tot nieuwe aanslagen, kan mensen doen radicaliseren en bevordert de verspreiding van gevaarlijke technische expertise.”