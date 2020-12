Ook dat nog voor Trump: Melania wil ‘naar huis’

Melania Trump trekt zich weinig aan van het juridische gespartel van haar man Donald Trump, die de zogezegd frauduleuze verkiezingen blijft aanvechten. Ze is vooral bezig met haar leven na het Witte Huis voor te bereiden.

Melania stuurt al volop persoonlijke bezittingen naar hun huis in Mar-a-Lago in Florida dat momenteel volledig gerenoveerd wordt. Ze zocht uit of ze als uittredende first lady geen recht heeft op overheidssteun en personeel – neen! – én ze vond al een nieuwe school voor haar zoon Barron om er zijn jaar af te maken.

Melania is duidelijk niet meer bezig met een toekomst in het Witte Huis. Terwijl haar man toch nog altijd zijn verlies aanvecht en nadenkt om, zelfs als hij de vermeende verkiezingsfraude niet kan bewijzen, in 2024 opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap. “Melania wil nu gewoon naar huis”, vertelden bronnen dicht bij de familie Trump aan CNN. Diezelfde bronnen voegden er aan toe dat het idee van manlief om zich nog eens kandidaat te stellen haar trouwens helemaal niet bevalt.

Koffietafelboek

Melania Trump wil wel als een echte first lady herinnerd worden. Zoals veel van haar voorgangsters denkt ze er over na om de goede doelen die ze vanuit het Witte Huis steunde, ook te blijven steunen. Een bron opperde aan CNN dat Melania nadenkt over het idee om haar ‘Be Best’ -platform, gericht op het helpen van kinderen, te behouden.

Daarom denkt ze volop na over haar Witte Huis-erfenis. Traditioneel schrijft iedere vrouw van de president een boek nadat ze de presidentiële ambtswoning in Washington verlaat. Melania wil geen memoires schrijven, maar een koffietafelboek samenstellen over de geschiedenis en de gastvrijheid van het Witte Huis. Andere optie: een boek over haar ontwerpprojecten. Afwachten of dat ook zo’n bestseller zal worden als het boek Becoming van Michelle Obama.

Wie bij de vlooien slaapt – maar slaapt Trump wel bij zijn Melania? In Mar-a-Lago wordt haar eigen suite geïnstalleerd – vangt blijkbaar de vlooien. Want tijdens een bijeenkomst in Georgia stelde Trump ook al dat hij uitkijkt naar de rust onder een palmboom in zijn complex in Florida.