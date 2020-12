Zet OHL zijn opmars voort in Kortrijk? “Evenwicht vinden tussen balbezit en efficiëntie”

OHL telt zes op zes en staat vijfde, beter had niemand in Leuven ooit durven dromen. De promovendus is wel al sinds 26 september op zoek naar een uitzege. Zaterdag in Kortrijk hoopt Marc Brys daar werk van te maken. "Maar Kortrijk is een no-nonsense-team dat snel kan schakelen", waarschuwt hij.

Marc Brys heeft weinig schrik voor decompressie na de zes op zes. "We zitten nog niet eens halverwege de loodzware decembermaand, en ik zie geen gevaarlijke signalen bij mijn spelers", klinkt het bij de OHL-coach. "Ze zien dit wedstrijdblok als één groot geheel waar we goed moeten doorkomen. Door de snelle opeenvolging van wedstrijden trainen we weinig en daar gedijen die mannen goed bij. Ze vinden het zelfs heel prettig."

De Leuvenaars doen het voortreffelijk, maar ook Kortrijk staat netjes in de linkerkolom. Makkelijk wordt het zaterdag dus niet. "Kortrijk is een no-nonsense-team dat snel kan schakelen. Ze leveren grote arbeid met de hele ploeg, hebben een sterk voetballend middenveld en met Mboyo een spits die laat zien dat hij de kwaliteiten heeft voor een topclub."

Brys ligt er overigens niet echt van wakker dat OHL al sinds 26 september geen uitwedstrijd meer kon winnen. "Wij zien dat niet op die manier", luidt het. "Het fenomeen thuis- of uitzeges is wat aan het verwateren, zo zonder toeschouwers. We hadden ook gewoon een moeilijk programma op Anderlecht, Beerschot en Antwerp."

De laatste weken slaagt OHL er beter dan begin dit seizoen in om de bal op te eisen en een wedstrijd te domineren, een kracht die tegen Kortrijk nog goed van pas kan komen. "Het gaat inderdaad beter, ook op training", zegt Brys. "We moeten een evenwicht zoeken tussen balbezit en efficiëntie, want met 60 procent balbezit en een nederlaag zijn we niks. Maar vanuit balbezit is er wel meer kans om de wet te dicteren."