Nieuwe beheersovereenkomst voor VRT goedgekeurd

De beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering is klaar. De laatste knopen werden door de Vlaamse regering en de raad van bestuur van de VRT donderdag doorgehakt en om 16.30 uur werd de tekst voorgesteld.

De VRT koos ervoor om geen klassieke persconferentie te geven, maar stelde de tekst voor in een veertig minuten durende tv-show aan de tafel van De Zevende Dag. Daarrond zaten CEO van de VRT Frederik Delaplace, voorzitter van de raad van bestuur Luc Van den Brande en Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V). Het gesprek werd geleid door presentatrice Annemie Peeters.

De tekst legt onder meer de financiële armslag van de openbare omroep vast. De VRT krijgt in de loop van de beheersovereenkomst 25,1 miljoen euro minder publieke middelen. Daarnaast zijn ook de nieuwe regels voor VRT NU en VRT NWS in de overeenkomst opgenomen. Zo mag VRT NU voortaan geen internationale reeksen meer in preview aanbieden.

“Maar dat is de enige beperking voor VRT NU,” zegt Dalle, “omdat we van oordeel zijn dat het geen kerntaak is van de openbare omroep. De eigen fictiereeksen mogen wel in preview worden aangeboden, maar er kan ook worden gekozen voor een samenwerking met bijvoorbeeld Streamz.”

Onze redactie kon de tekst ook al inkijken, waarin staat dat de Vlaamse Radio- en Televisieomroep voldoende aandacht moest hebben voor de Vlaamse identiteit, en tegelijk ook meer diversiteit in beeld moet brengen. Daarnaast moet er meer enthousiaste aandacht zijn voor vrouwensport en G-sport. De VRT zou ook actief moeten worden op platformen als Instagram en Tiktok om ook jongeren te bereiken.

De nieuwe beheersovereenkomst loopt van 2021 tot 2025. Uit een kladversie van het document dat in november al uitlekte, werd al duidelijk dat de VRT zal moeten besparen en zich bij de aankoop van sportrechten marktconform zal moeten opstellen. Ook in exclusiviteitscontracten met schermgezichten was marktconform het codewoord.

Vakbond: “Schril contrast tussen ambitieuze tekst en financiële middelen”

De socialistische vakbond bij de VRT ziet in de nieuwe beheersovereenkomst voor de openbare omroep een “heel ambitieuze tekst”, maar plaatst vraagtekens bij de financiële middelen die de Vlaamse regering daartegenover zet.

Ondanks de ambitieuze inhoud, is de eerste balans voor ACOD VRT niet positief. “De uitgebreide publieke opdracht en de nadruk op maatschappelijke impact, innovatie en technologie staan in schril contrast met de financiële middelen die de Vlaamse regering hiervoor voorziet”, klinkt het in een persbericht.

De vakbond vreest dat de structurele besparing van 25,1 miljoen euro overheidsgeld die de VRT moet doorvoeren, de druk op de VRT-werknemers alleen maar zal doen toenemen. Er is ook sprake van een transformatieplan. “Met het woord ‘transformatieplan’ heeft het VRT-personeel geen goeie ervaringen - de vraag bestaat of een eenmalige toelage van 16 miljoen euro een grondige transformatie op een sociale manier kan garanderen”, stelt ACOD.

SP.A: “Onduidelijkheid troef over uitzendrechten sport”

De nieuwe beheersovereenkomst schept onduidelijkheid over de uitzendrechten voor sport. Dat vindt Vlaams Parlementslid Katia Segers van sp.a.

Sp.a heeft het over een ambitieuze en toekomstgerichte beheersovereenkomst waarin de ontwikkelingskansen van VRT NWS en VRT NU voor de komende vijf jaar niet gehypothekeerd zijn. Segers maakt zich wel zorgen over het sportluik, dat stelt dat de VRT zich terughoudend moet opstellen bij het verwerven van de uitzendrechten. Ze vraagt zich af of Sporza een lege doos zal worden. “Ik zal de minister hierover ondervragen want wat betekent dit nu echt?”, vraagt ze. “Dat de VRT de kruimels mag krijgen als ze het beleefd vraagt? Dat de Vlaming voortaan reclameblokken bij de vleet zal moeten slikken bij de Ronde?”

Ook de focus op neutraliteit baart haar zorgen. “Hier spreekt een wantrouwen uit ten opzichte van de uitstekende redactie van de VRT”, vindt Segers.