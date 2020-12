Braziliaanse voetballer is “provocaties” zo beu dat hij broek afsteekt na cruciaal doelpunt, met alle gevolgen van dien

Sampaio-RJ mag voor de allereerste keer promoveren naar de hoogste afdeling van de Campeonato Carioca, een voetbalcompetitie in Rio de Janeiro. De Braziliaanse club was over twee wedstrijden te sterk voor Maricá.

Leuke dingen voor de statistieken, maar alles draaide uiteindelijk rond Emerson Carioca. De 25-jarige aanvaller scoorde het doelpunt van de promotie in de terugwedstrijd en liep vervolgens in de richting van de (in kleine getale aanwezige) rivaliserende fans. Die hadden hem, naar eigen zeggen, al twee wedstrijden lang op de korrel genomen en dus trok hij zijn shirt uit én zijn broek af uit protest.

Het zorgde voor ongeziene beelden én een gevecht na het laatste fluitsignaal.

Emerson Carioca faz, aos 51 minutos do segundo tempo, o gol que coloca o Sampaio Corrêa na Série A do Carioca pela primeira vez na história. Ato contínuo, provoca membros da diretoria e comissão técnica do Maricá, no Estádio Alzirão, tirando o short. Acredite se quiser. pic.twitter.com/PiigaYb5GJ — Gabriel Farias (@gabrielfariasfc) December 9, 2020

De cabeça fria, atacante que festejou gol tirando a roupa se arrepende: "Queria pedir desculpas" https://t.co/zk5padwlca pic.twitter.com/qh7GX6j8lO — ge (@geglobo) December 9, 2020

Resultado final da foto pic.twitter.com/gKSZAfnE6b — Nogueira (@heenriquee89) December 9, 2020

Het doelpunt van Carioca mocht er overigens wezen. De aanvaller verscheen een dag later ook op de voorpagina van enkele Braziliaanse kranten en excuseerde zich voor zijn gedrag.