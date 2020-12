Drie Belgen maken kans op plek in FIFA-Wereldelftal van het Jaar, maar Romelu Lukaku is daar niet bij

Rode Duivels Thibaut Courtois (Real Madrid), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) en Kevin De Bruyne (Manchester City) maken kans op een plaats in het wereldelftal van 2020, dat de wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPRO samenstelt. Romelu Lukaku (Inter) is een opvallende afwezige bij de genomineerden.

Het Belgische drietal maakt deel uit van de voorselectie van 55 spelers, die de FIFA en FIFPRO donderdag bekendmaakte. Champions League-winnaar Bayern München is hofleverancier met maar liefst elf spelers.

Romelu Lukaku, die er met Inter een sterk 2020 heeft opzitten, kreeg geen stek in de voorselectie. De twee voorbije jaren stond Eden Hazard in het Wereldelftal, als eerste (en tot dusver enige) Belg sinds de eerste editie in 2005. De speler van Real Madrid, die in de Spaanse hoofdstad nog niet kon schitteren, is niet genomineerd.

Foto: Photo News

Alle profvoetballers ter wereld kunnen hun stem uitbrengen op de genomineerden. Volgende week donderdag (17 december) wordt het Wereldelftal van 2020 onthuld op The Best FIFA Football Awards, die wegens de coronacrisis online plaatsvinden.

Keepers: Alisson Becker (Liverpool FC, Bra), Thibaut Courtois (Real Madrid, Bel), David de Gea (Manchester United, Spa), Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Ita), Moraes Ederson (Manchester City, Bra), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, Fra), Keylor Navas (Paris Saint-Germain, CRi), Manuel Neuer (FC Bayern München, Dui), Jan Oblak (Atletico Madrid, Sln), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Dui) .

Verdedigers: David Alaba (FC Bayern München, Oos), Jordi Alba (FC Barcelona, Spa), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Bel), Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Eng), Dani Alves (Sao Paulo, Bra), Jerome Boateng (FC Bayern München, Dui), Alphonso Davies (FC Bayern München, Can), Virgil van Dijk (Liverpool FC, Ned), Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Sen), Matthijs de Ligt (Juventus FC, Ned), Marcelo (Real Madrid, Bra), Sergio Ramos (Real Madrid, Spa), Andrew Robertson (Liverpool FC, Sch), Thiago Silva (Chelsea, Bra), Raphael Varane (Real Madrid, Fra) .

Middenvelders: Thiago Alcantara (FC Bayern München, nu Liverpool), Spa), Dele Alli (Tottenham Hotspur, Eng), Sergio Busquets (FC Barcelona, Spa), Casemiro (Real Madrid, Bra), Philippe Coutinho (FC Bayern München, nu FC Barcelona, Bra), Kevin De Bruyne (Manchester City, Bel), Bruno Fernandes (Manchester United, Por), Leon Goretzka (FC Bayern München, Dui), Jordan Henderson (Liverpool FC, Eng), Frenkie de Jong (FC Barcelona, Ned), N’Golo Kante (Chelsea FC, Fra), Toni Kroos (Real Madrid, Dui), Joshua Kimmich (FC Bayern München, Dui), Luka Modric (Real Madrid, Kro), Thomas Müller (FC Bayern München, Dui) .

Aanvallers: Sergio Agüero (Manchester City, Arg), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gab), Karim Benzema (Real Madrid, Fra), Serge Gnabry (FC Bayern München, Dui), Erling Braut Håland (Borussia Dortmund, Noo), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan, Zwe), Harry Kane (Tottenham Hotspur, Eng), Robert Lewandowski (FC Bayern München, Pol), Sadio Mané (Liverpool FC, Sen), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Fra), Lionel Messi (FC Barcelona, Arg), Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Bra), Cristiano Ronaldo (Juventus, Por), Mohamed Salah (Liverpool FC, Egy), Son Heungmin (Tottenham Hotspur, ZKo)