John van den Brom kijkt uit naar zijn terugkeer naar het Lotto Park, het is de eerste keer dat hij na zijn ontslag in 2014 zijn ex-club Anderlecht bezoekt. “Maar van enige revanchegevoelens is absoluut geen sprake”, zegt de Genkse coach. “Ik kijk alleen vooruit in het leven.”

In zijn eerste jaar bij Anderlecht pakte Van den Brom in 2013 de titel, geen jaar later stond hij al op de keien. “Dat afscheid had ik me natuurlijk anders voorgesteld. Maar ik heb altijd een goeie verstandhouding ...