Prinses Delphine erevoorzitter van fonds dat patiënten wil steunen met kunst

Prinses Delphine van Saksen-Coburg stelde donderdag in het Gentse UZ een fonds voor dat patiënten wil ondersteunen met kunst. “Als kind heeft kunst me door angstige momenten geholpen”, vertelt ze. “En zijn er meer angstige momenten dan wanneer je in het ziekenhuis belandt?” Door financiering te voorzien voor culturele initiatieven hoopt de prinses dat het fonds kan helpen om het leed van patiënten te verlichten.

Studies tonen aan dat kunst een heilzaam effect heeft op het welzijn van patiënten en bijdraagt tot een omgeving waarin ze zich veilig voelen en connectie behouden met de buitenwereld. Voorzitter Tessa Kerre is opgetogen over de oprichting van het Fonds Prinses Delphine van Saksen-Coburg. “Kunst kan mensen door een moeilijke periode helpen”, zegt voorzitter Tessa Kerre, “en in de medische zorg is zorg voor mensen per definitie meer dan zorg voor een ziekte alleen.”

Foto: Photo News

“We hebben hare koninklijke hoogheid prinses Delphine aangeschreven om te vragen of zij het gezicht wou zijn van dit fonds omdat ze natuurlijk kunstenares is”, aldus Kerre. “Haar kunst illustreert mooi wat wij willen bereiken met dit project. Ze communiceert sterk en werkt veel met woorden. Daarin vind je vaak het woord ‘love’ of liefde omdat ze het belangrijk vindt dat mensen warm met elkaar omgaan. En ze ziet haar kunst ook als therapie.”

“Door eigen ervaring - maar ook gesteund door nationaal en internationaal onderzoek - wordt het echt wel duidelijk dat zorg veel meer is dan het pilletje, de zak chemo en het prikje dat we geven.” Het fonds koestert de ambitie om op heel wat manieren kunst en cultuur in de gebouwen te verspreiden. “We zien het groots”, zegt Kerre, “vandaar het fonds.”

Op 15 december start een pilootproject in het kader van de Warmste Week een ‘Culturele Jukebox’. Een pilootproject voor het fonds waarbij alle opgenomen patiënten op de televisie in hun kamer naar een culturele show kunnen kijken, gebracht door verschillende zorgverleners. In de toekomst zullen patiënten via een digitaal platform ook een portie cultuur aan bed kunnen bestellen, die wordt dan gebracht door vrijwilligers onder het personeel of van buiten het ziekenhuis. Het kan gaan om voordrachten, een muziekstuk of een kunstwerk.

Delphine van Saksen-Coburg zal niet persoonlijk instaan voor de financiële aspecten van het fonds. Ze verleent in eerste instantie haar naam aan de organisatie. Of ze ook zelf kunstwerken zal maken voor het ziekenhuis? “We zullen zien of ze het mij vragen”, lacht de prinses. “Ik zou het zeker willen.”

Maar de prinses onderstreept vooral haar geloof in de helende kracht van kunst. “Kunst kan helpen als afleiding”, legt ze uit. “Zoals toen mijn dochter enkele jaren geleden in het ziekenhuis lag met een borstvliesontsteking. Ze heeft toen een kunstwerk gemaakt. Of misschien moet ik het een ding noemen, want het was niet zo mooi. Maar dat was op zich eigenlijk goed. Ze bleef er maar naar kijken en bleef me maar herhalen hoe lelijk ze het vond.”

De hele situatie zorgde voor afleiding. “Ze haatte het ding, maar dat voerde haar weg uit de mentale situatie waarin ze zich bevond. Ze bleef ernaar kijken en erover denken. Dus zelfs als een patiënt niet van een kunstwerk zal houden, het zal hen zeker en vast wel aan iets anders doen denken dan aan hun lichaam, dat een moeilijke tijd doormaakt.”