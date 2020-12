Assisen Brugge: haar huis was één grote vuilnisbelt, vol met etherflessen,“maar ik wilde mijn zoontje Ferre niet dood”

De kleine Ferre (8) uit Zwevegem werd dood aangetroffen in een woonkamer die bezaaid lag met afval en flessen ether. Een regelrechte puinhoop, met een mama die schoorvoetend moest toegeven dat ze verslaafd was aan ether. Het spul werd ook bij de jongen teruggevonden, in al zijn organen. Opzettelijk toegediend door moeder Ann Vandekerckhove (46), meent het gerecht. De vrouw zelf ontkent, ondanks een eerdere bekentenis.

“Overledene aangetroffen in erbarmelijke omstandigheden.” Eén droog zinnetje in het verslag van de mug-arts, maar alleszeggend over dit dossier. Rond een uur of vijf ’s morgens, op 15 maart 2017, krijgt ...