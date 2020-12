Hoopgevend nieuws voor blinden. Onderzoekers van het Nederlandse Herseninstituut (KNAW) hebben ontdekt dat een implantaat met elektroden die in verbinding staan met de hersenschors, de hersenen zozeer kan stimuleren dat het mogelijk zou worden om eenvoudige vormen te zien.

Zien zonder ogen, dat is zowat het principe van de nieuwe ontdekking. Cruciaal daarbij is de hersenschors, want die verwerkt de visuele informatie die door de ogen wordt doorgestuurd. Ook mensen bij wie ...