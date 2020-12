Een oude vos verleert zijn streken niet: gewezen Standard-trainer Sa Pinto deinst niet terug voor boze Braziliaanse fans

Na een nieuwe pandoering in de Braziliaanse competitie zijn de supporters van Vasco da Gama boos. Trainer Ricardo Sa Pinto mocht het uitleggen en dat deed de gewezen trainer van Standard als een volleerde bemiddelaar.

De Braziliaanse traditieclub leek lang op weg om Mario Balotelli naar Zuid-Amerika te halen, maar het Italiaanse woelwater koos uiteindelijk voor Monza. Intussen ging Vasco da Gama eruit in de Copa Sudamericana en verloor het met 4-0 van Gremio. Daardoor staat Sa Pinto met zijn ploeg na 23 speeldagen pas 17de op twintig ploegen. Op een degradatieplaats dus.

De supporters zijn het intussen grondig beu en daagden op bij de training van Vasco da Gama. Sa Pinto nam de taak op zich om de zware Braziliaanse jongens het zwijgen op te leggen.

Um grupo de torcedores do Vasco da Gama invade o CT do clube para cobrar os jogadores o técnico Ricardo Sá Pinto.



O Cruz-Maltino está em má fase na temporada e ocupa atualmente a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro.#RádioBandeirantes #TradiçãoNoRádio pic.twitter.com/GVxnXdadpn — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) December 10, 2020

Mais vídeos da cobrança no fio: pic.twitter.com/CibOnR5HY0 — Lucas Pedrosa (@pedrosa) December 10, 2020

Membros de organizada invadem CT do Vasco para cobrar Ricardo Sá Pinto e jogadores



Técnico português toma a frente e conversa com torcedores https://t.co/hDFNh5iLYf pic.twitter.com/rSCTAlXCi5 — ge (@geglobo) December 10, 2020

Ontslag?

De Portugees riep de menigte op tot kalmte. “Rustig, rustig, rustig”, zei de gewezen trainer aldus GE Vasco. “Ik heb een fantastische groep en ik ben uiteindelijk de verantwoordelijke. Als ik niet in staat ben om dit team te redden van de degradatie, dan vertrek ik meteen. De dingen zijn voor ons nog niet gunstig uitgevallen. We hebben vaak verloren en pech gehad. Het zit hem in de details.”

Volgens de betrokken fans werd er de voorbije maanden “niet geluisterd naar de grootste troef van Vasco”, namelijk de fans zelf. Ze eisen dan ook “niets anders dan een zege tegen Fluminense”. Die thuiswedstrijd, tegen de Braziliaanse nummer vijf, staat komende maandag op het programma.

Sa Pinto was hier natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe. Ook in ons land zagen we regelmatig zijn emoties opborrelen voor, tijdens en na wedstrijden van Standard.