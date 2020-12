Yannick Carrasco en Bruggeling Ruud Vormer in Champions League-elftal van de week, achter aanval van pure wereldklasse

De UEFA heeft naar wekelijkse gewoonte de beste elf van de voorbije speeldag in de Champions League bekendgemaakt.

Daarin is er op het middenveld plaats voor Yannick Carrasco en Ruud Vormer. Die eerste was bij de zege van Atlético Madrid goed voor een doelpunt en een assist. Vormer scoorde de 1-1 voor Club Brugge op het veld van Lazio en gaf de prachtige assist voor de 2-2 van Hans Vanaken.

Beide heren krijgen een indrukwekkend aanvallend trio voor zich met Cristiano Ronaldo (twee goals voor Juventus tegen Barcelona), Neymar (een hattrick voor PSG) en Kylian Mbappé (twee doelpunten voor PSG). In doel staat de eeuwige Gianluigi Buffon. De 42-jarige Italiaan hield in clean sheet tegen Lionel Messi en co waardoor hij nu in vier decennia zijn netten minstens één keer droog hield in de Champions League.

Het volledige elftal van de week: