De schattigste eerst: minst bedreigde dieren krijgen meeste steun van EU

Je kan als bedreigde diersoort maar beter geen ongewervelde zijn. Het geld dat de Europese Unie vrijmaakt voor natuurbehoud, gaat vooral naar populaire dieren met een vacht of pluimen, de minst bedreigde eerst. Zoogdieren en vogels krijgen per diersoort maar liefst vijfhonderd keer meer centen dan pakweg spinnen en schaaldieren, zo blijkt uit een nieuw rapport. “Nochtans zijn die laatste even essentieel voor het ecosysteem.”