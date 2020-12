Student ‘vergist zich’ en verkracht nicht van vriendin: “Beiden hebben blond haar”

Holsbeek / Lubbeek - Een jongeman uit Lubbeek is in de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel voor een verkrachting in een woning in Holsbeek. Hij vergreep zich aan de nicht van zijn eigen vriendin tijdens een eindejaarsfeestje in 2019.

Het slachtoffer en haar zus organiseerden in de ouderlijke woning in Holsbeek een eindejaarsfeestje. Bij afwezigheid van de ouders hadden ze elf mensen uitgenodigd. Op 1 januari even voor 4 uur belde het slachtoffer naar een bevriende politieagent met de melding dat ze in haar slaapkamer verkracht was door de vriend van haar nicht. Het slachtoffer sliep toen de student haar kamer betrad en haar besprong. De rechtbank hechtte geloof aan haar verklaring dat ze niet had ingestemd met de seksuele betrekkingen.

Vergist

Zij reageerde immers bijzonder overstuur en belde meteen om hulp. De resultaten van het lichamelijk onderzoek en het sporenonderzoek bleken compatibel met haar beweringen. De beklaagde stelde dat hij zich vergist had en in de mening verkeerde dat hij seks had met zijn eigen vriendin.

"Beiden hebben blond haar", stelde hij. De rechtbank vond die uitleg compleet ongeloofwaardig. Hij ontving tijdens de verkrachting een gemiste oproep van zijn partner. De student legde diverse tegenstrijdige verklaringen af en weigerde een polygraaftest. Behalve de celstraf is de man voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Het slachtoffer kreeg een gemengde schadevergoeding van 6.400 euro.