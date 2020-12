Rijkste man van Brazilië gestorven

De Libanees-Braziliaanse bankier Joseph Safra, de rijkste man van Brazilië, is donderdag overleden. Hij was 82 jaar.

Joseph Safra werd in 1938 geboren in Libanon. Begin jaren zestig trok hij naar Brazilië om er samen met zijn broers de bank Safra, die was opgericht door zijn dan net overleden vader, over te nemen. Ze bouwden de bank uit tot een financieel imperium dat vandaag aanwezig is in meer dan 25 landen.

Met een geschat vermogen van 23,2 miljard Amerikaanse dollar stond Safra op de 64ste plaats op de meest recente ranglijst van rijkste mensen ter wereld van het financieel magazine Forbes.

De bankier ontpopte zich in Brazilië ook tot mecenas en ondersteunde talrijke musea, ziekenhuizen enzovoort.

Joseph Safra stierf een natuurlijke dood, zo maakte de bank Safra bekend.