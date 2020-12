“Historisch keerpunt in strijd tegen racisme? Spelers hadden statement elders moeten maken, niet in Parijs”

Een historisch keerpunt in de strijd tegen racisme was het dus. Alle (inter)nationale media waren verenigd in het veroordelen van de Roemeense vierde ref Sebastian Coltescu en het toejuichen van de beslissing van de spelers van Basaksehir en PSG om niet meer te voetballen. Eindelijk actie! Of was het een historische vergissing? Een langverwacht en krachtig signaal, maar op het verkeerde moment om de verkeerde reden?