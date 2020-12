Le nouveau VRT est arrivé: meer aandacht voor diversiteit, én voor de Vlaamse identiteit

Je zal de komende jaren vaker vrouwen, mensen met buitenlandse herkomst en personen met een handicap zien op de openbare omroep. De Vlaamse regering legt de VRT in de nieuwe beheersovereenkomst hogere streefcijfers op. Maar het is niet de bedoeling dat het opvalt: de schermaanwezigheid komt er “niet enkel in functie van hun specifieke handicap, geaardheid, achtergrond en leeftijd”.