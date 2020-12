“Nú strengere maatregelen of anders nog maanden problemen. En dat houdt niemand vol”

Willen we een derde golf vermijden, zijn er dringend strengere maatregelen nodig. Aan het woord is professor Dirk Devroey (VUB). “De situatie is bijzonder explosief, nu de cijfers amper dalen en ziekenhuizen nog steeds de handen vol hebben met patiënten uit de tweede golf.” Hij vraagt politici om een tijdelijke, harde lockdown af te kondigen. “Met de huidige maatregelen duurt het nog maanden om de cijfers voldoende naar beneden te krijgen. Dat houdt niemand vol.”