Slechte verliezer Antonio Conte maakt zich niet populair tijdens interview met zijn ‘vrienden’: “Hij had geen enkel respect”

Alweer een Europees drama voor Antonio Conte en Inter. Na een doelpuntenloos gelijkspel in Milaan tegen Shakthar verdwenen de Nerazzurri van het Champions League-toneel. De trainer van Romelu Lukaku had dan ook weinig zin om na afloop de pers te woord te staan.

Omdat Inter pas vierde werd in zijn groep, zit er na de winter zelfs geen Europa League in voor de finalist van vorig jaar. Conte had klaarblijkelijk weinig trek in kritische vragen, merkte ook AC Milan-legende Alessandro Costacurta op in de studio van Sky Italia. “Hij had totaal geen respect voor ons. Het kan niet zo zijn dat hij alleen praat als het goed gaat.”

Conte maakte er zich nogal snel vanaf met antwoorden dat “er geen vastberadenheid was” en dat “de wil om te winnen” ontbrak. Wanneer icoon Fabio Capello (onder andere ex-Juventus en -Real) vroeg hoe dat volgens hem kwam, zei Conte: “Daar heb ik geen antwoord op.”

Foto: EPA-EFE

Slechte verliezer

Als vervolgens door presentatrice Anna Billò wat werd doorgevraagd, schoot de emotionele Italiaan uit zijn slof. “Ze hebben alles gedaan om ons te neutraliseren, nadat ze eerder met 5-0 van ons hadden verloren. Dat is wat ze veranderd hebben. Denk na voordat je wat vraagt. Of ik geen Plan B had? Misschien moet je zelf trainer worden en bete doen”, aldus Conte, die ook nog eens uithaalde naar de “scheidsrechterlijke fouten” doorheen de Europese campagne.

Nadat Conte het interview verlaten had, gaven Capello en Costacurta in de studio hun mening. “Het was vandaag onmogelijk om normaal met hem te praten. Hij moet begrijpen dat je ook in slechte tijden moet communiceren. Inter heeft een financiële klap gehad door deze uitschakeling. De schade is groot, ook voor sponsoren”, aldus Capello.

Costacurta knikte. “Ik ben zeer teleurgesteld in mijn vriend Conte. Dat hij geen respect voor ons had. Hij is een uniek en genereus persoon, maar vanavond vond ik hem niet leuk.”