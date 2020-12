25 jaar na hét arrest: waarom ook Dries Mertens best eens kan langsgaan bij Jean-Marc Bosman

Dries Mertens heeft dan wel nog nooit van hem gehoord, maar de Franse international Adrien Rabiot ging enkele jaren geleden wel bij Jean-Marc Bosman op bezoek om hem te bedanken. Volgende week dinsdag is het exact 25 jaar geleden dat deze Luikenaar de hele voetbalwereld op zijn kop zette. De gevolgen van het Bosman-arrest werken tot de dag van vandaag door.

De carrière van Jean-Marc Bosman zat in de zomer van 1990 in het slop. De toen 25-jarige middenvelder had eerder nog bij Standard gespeeld en telde enkele selecties bij de nationale jeugd, maar verder ...