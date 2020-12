AA Gent-trainer Vanhaezebrouck sleutelt aan elftal voor Europese afsluiter tegen Hoffenheim

Coach Hein Vanhaezebrouck rekent voor de zesde en laatste wedstrijd in groep L van de Europa League op bezoek bij TSG Hoffenheim op flink wat nieuwe krachten, vergeleken met de competitiewedstrijd van afgelopen weekend bij KV Oostende (2-1 verlies). AA Gent is voor aanvang van het duel in Duitsland al zeker van de uitschakeling.

Volg hier LIVE Hoffenheim-AA Gent!

Doelman Roef krijgt een driemansverdediging voor zich, met van links naar rechts captain Ngadeu-Ngadjui, Plastun en Arslanagic. Mohammadi staat op de linkerflank, Castro-Montes vat post op rechts. Centraal moeten Owusu, Bezus en Dorsch de strijd op het middenveld winnen. Kleindienst en Bukari vormen het spitsenduo.

Onder meer Bolat, Yaremchuk, Odjidja en Kums starten op de bank.

AA Gent heeft een ronduit catastrofale groepsfase achter de rug en bengelt met nul op vijftien helemaal onderaan in groep L. Op de slotspeeldag krijgen ze met een bezoek aan het Duitse Hoffenheim de op papier zwaarste wedstrijd voorgeschoteld, maar de Duitsers zijn al zeker van groepswinst en dat opent misschien wel perspectieven voor Hein Vanhaezebrouck, die in zijn tweede wedstrijd als coach van de Buffalo’s na zijn terugkeer naar de Ghelamco Arena op zoek is naar zijn eerste punten. - Opstellingen - TSG Hoffenheim: Pentke - Posch, Nuhu, Akpoguma, John - Gacinovic, Geiger (cap) - Skov, Dabbur, Beier - Klauss.

Coach: Sebastian Hoeneß (Dui) AA Gent: Roef - Ngadeu-Ngadjui (cap), Plastun, Arslanagic - Mohammadi, Owusu, Bezus, Dorsch, Castro-Montes - Kleindienst, Bukari.