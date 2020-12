Nieuwe adviesraad moet regering adviseren over coronabeleid: alle virologen aan boord, geen Lieven Annemans meer

Het Overlegcomité zal zich volgende vrijdag buigen over het advies van een gloednieuwe expertengroep. Die nieuwe adviesraad is vorige vrijdag in stelling gebracht door coronacommissaris Pedro Facon en bestaat uit 24 experten, van wie 11 Nederlandstaligen.

Infectiologe Erika Vlieghe, een medewerkster van Facon, krijgt de leiding over het adviesorgaan. Ze wordt bijgestaan door nagenoeg alle bekende corona-wetenschappers: onder anderen Marc Van Ranst, Geert Molenberghs, Pierre Van Damme en Steven Van Gucht.

Voor andere experten, zoals gezondheidseconoom Lieven Annemans of ex-postbaas Johnny Thijs, is dan weer geen plaats meer. Zij maakten wel deel uit van Celeval, het vorige adviesorgaan, waar ze vurig hebben gepleit voor versoepelingen. De opkomst van een tweede coronagolf deed het vertrouwen in hen als beleidsadviseurs dan ook vervagen.

Naast oude getrouwen dienen zich ook enkele nieuwkomers aan in het nieuwe expertencomité. Philippe Beutels (UAntwerpen) is de gezondheidseconoom van dienst, Lode Godderis (KU Leuven) de arbeidsgeneeskundige. Ook motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste zal mee rond de tafel zitten. Michel Thieren zetelt als vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vier vacante zitjes worden nog toebedeeld aan de deelstaten. Een laatste plek is gereserveerd voor een Franstalige epidemioloog.