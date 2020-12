Vrouw maakt elke dag lunch voor man om er dan een hap uit te nemen, maar doet dat niet zomaar

Elke dag geeft ze haar man met wie ze al 41 jaar is getrouwd een zelfgemaakte lunch mee, met uit zijn sandwich een hap gebeten. Op Facebook onthult ze nu waarom, en die reden vinden haar volgers hartverwarmend.

Tracy Howell belegt elke dag de boterhammen voor haar man. Opvallend is dat ze daar zelf altijd eerst een hap uit eet. Omdat ze wil voorproeven? Niet daarom, legt ze zelf uit in een post.

“Bij gelegenheid vergezelde ik mijn man eens op zijn werk tijdens de lunch. Ooit liet hij vallen dat het eten hem beter smaakt wanneer hij het kon delen met iemand van wie hij hield. Kort daarna, toen ik zijn sandwich ’s avonds klaarmaakte, beet ik er een hap uit voor ik het inpakte.”



Al zag haar man er niet onmiddellijk de romantiek van in, want toen hij thuis aankwam - nog voor de tijd van gsm’s - zei hij dat iemand van zijn sandwich had gegeten. “Ik zei hem dat hij zo wist dat ik hem vergezelde tijdens de lunch. Nu doe ik het geregeld, behalve als er tonijn op zijn broodje ligt. Hij zegt nog altijd: ik zag dat je weer bij mijn lunch was, en het smaakte goed.”

Intussen hebben meer dan 26.000 mensen gereageerd op haar bericht. Tracy kreeg er onder meer te horen dat ze een rolmodel-huwelijk heeft. Een andere Facebook-gebruiker schreef dan weer dat ze begreep waarom ze al 41 jaar getrouwd waren.