De deadline was Kerstmis, maar Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) verraste gisteren vriend en vijand met de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT. Die kiest voor digitalisering, meer diversiteit en meer samenwerking. Ook met concurrerende mediabedrijven.

De openbare omroep zal straks op alle mogelijke manieren de Vlaming proberen te bereiken, niet alleen meer via het klassieke televisietoestel. De opdracht in de beheersovereenkomst is ambitieus: op weekbasis ...