AA Gent had gehoopt op een ‘Hein-effect’, maar voorlopig is daarvan geen sprake. De Buffalo’s stonden in de Europa League tegen Hoffenheim al snel op een 2-0-achterstand. Davy Roef kon (te weinig) doen tegen een vreemde kopbal van Maximilian Beier. Wat later gaf Dennis Geiger een briljante pass waarna Robert Skov scoorde. Pijnlijk.