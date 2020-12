“Niet Tongeren, maar Lennik is oudste dorp van het land”: VUB-prof trapt Tongenaars én archeologen op de tenen

Tongeren / Lennik -

Niet Tongeren, maar Lennik zou de oudste Romeinse nederzetting van ons land zijn. Althans, dat zegt VUB-professor Ronald Van Ham. Zijn bevindingen kwamen tot stand dankzij onorthodoxe methodes. Zodanig dat hij niet enkel op de tenen van de Tongeraars getrapt heeft, maar vele Belgische archeologen tegen zich in het harnas gejaagd heeft. “Maar statistisch gezien kan dit geen toeval zijn. De ingenieur in mij is zeker: dit klopt.”